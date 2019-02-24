«هي والمساء».. أمسية شعرية في نادي سيدات الشارقة الثلاثاء

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

ينظم المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بعد غدٍ الثلاثاء، أمســية شعـــرية بعنوان «هي والمساء»، في نادي سيدات الشارقة، بمشاركة الشاعرات الإماراتيات: ريانة العود، وشيخة الجابري، وفتاة دبي، وعلياء جوهر وزينب البلوشي.

موسيقى وتشكيل

وسوف تلقي الشاعرات قصائدهن على مسامع الجمهور النسائي المتذوّق للشعر والأديبات والمثقفات في المجتمع، وستقدم الشاعرة بشرى عبدالله الأمسية الشعرية. وتتخلل الأمسية معزوفات موسيقية تقدمها على البيانو العازفتان عهد وشهد العامري، حيث ستعزفان مقطوعات موسيقية من تراث الموسيقى الكلاسيكية، كما تشارك الفنانة التشكيلية منى الخاجة ببعض من لوحاتها، كي تتداخل الفنون في أمسية تعبّر فيها المرأة عن ذاتها بالكلمة واللحن والرسم.