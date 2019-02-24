«مسموح» برنامج إذاعي هادف في عام التسامح

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

وقّعت شبكة الأولى الإذاعية ممثلة بعبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، اتفاقية تعاون مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل ممثلاً بالدكتور محمد حسن فائق، الرئيس التنفيذي لمركز إرادة، لتقديم برنامج جديد يحمل اسم «مسموح» لدعم مبادرة مسموح التي أطلقها مركز إرادة من خلال شبكة الأولى الإذاعية في عام التسامح.

ويأتي هذا التعاون انطلاقاً من الدور والرسالة الإعلامية لشبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ليكون عام 2019 عاماً للتسامح. ويذاع البرنامج على إذاعتي الأولى ودبي للقرآن التابعتين لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث خلال شهر رمضان المبارك.

هدف توعوي

ويعد البرنامج رسالة اجتماعية هادفة، إذ يعرض تجارب المتعافين من الإدمان من أجل التعريف بواقع حياتهم بعد التعافي، ويهدف البرنامج أيضاً لمد جسور الأمل والتواصل مع المتعافين والتعرف إلى احتياجاتهم، ونشر رسالة توعوية للمجتمع يقدمها المتعافون، إضافة للتعريف بالدور الذي يجب أن يقوم كل منا ليستطيع المتعافي أخذ دوره بشكل طبيعي في المجتمع.

وتقدم شبكة الأولى من خلال «مسموح» الطرق التي يمكن للجهات والأفراد تقديم المساهمات للمتعافين التي لا تقتصر على الجانب المادي، وإنما تعمل على إعادة دمجهم في المجتمع وهو هدف إنساني حيوي وضرورة مجتمعية هادفة.

وأكد عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن برنامج مسموح يأتي ترجمة للرسالة الإعلامية الوطنية التي تسعى الأولى لتحقيقها، من خلال مساهمتها المجتمعية من خلال المبادرات الإعلامية البناءة التي تزرع الأمل في المجتمع.