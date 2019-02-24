«كاستدي» يحصد جائزة «سيزار» لأفضل فيلم

المصدر: Ⅶ باريس ـ د ب أ

فاز فيلم «كاستدي» للمخرج الفرنسي خافير ليجراند والذي يدور حول العنف الأسري بجائزة «سيزار» لأفضل فيلم، والتي تقدمها الأكاديمية الفرنسية للفنون وتقنيات السينما في وقت متأخر من يوم الجمعة. وحصل الفيلم على 4 جوائز، من بينها أفضل سيناريو أصلي.

وذهبت جائزة أفضل مخرج إلى جاك أوديار عن فيلم «ذا سيسترز برازرز»، والذي يتناول قصة 2 من القتلة المأجورين.

وفاز فيلم «شوبليفترز» للمخرج الياباني كوري-إيدا هيروكازو بجائزة سيزار لأفضل فيلم أجنبي.

ورشح فيلم «شوبليفترز»، الذي يدور حول عائلة من سارقي المتاجر تقوم بإيواء طفلة مشردة، لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي. وذهبت جائزة سيزر الفخرية إلى الممثل والمخرج الأمريكي روبرت ريدفورد تقديراً لمسيرته الفنية.