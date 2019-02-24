جائزة «راشد بن حمد الشرقي للإبداع» تعلن الفائزين الأربعاء

المصدر: Ⅶ الفجيرة - البيان

أعلنت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام الأربعاء المقبل، موعداً لكشف أسماء الفائزين في الدورة الأولى لـ«جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع»، بفروعها السبعة والتي تضم الرواية لفئتي الكبار والشباب، والقصة القصيرة، والنص المسرحي، وأدب الأطفال، والشعر، والدراسات النقدية، وذلك خلال حفل ضخم سيقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبحضور نخبة كبيرة من المبدعين العرب من مختلف الأجيال الأدبية، إضافة إلى عدد من كبار الشخصيات العامة.

وقال فيصل جواد، المدير التنفيذي للهيئة إن الجائزة التي جاءت بمبادرة كريمة من الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، توخت في جميع مراحل عملها تنفيذ توجيهات سموه بضرورة تميز مضمون الأعمال الفائزة ورقيها في الثقافة والإعلام، وقدرتها على المساهمة في الانفتاح على الآخر بالحوار، وردم الفجوات التي يحاول خلقها دعاة التطرف والتعصب بكل أشكاله. وأكد جواد حرص سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، على أن تكون الجائزة منصة هامة وأساسية في المشهد الثقافي العربي للاحتفاء بالإبداع والمبدعين، ولا سيما جيل الشاب منهم، ومحطة لرعاية الثقافة وتكريم أهلها ونشر نتاجهم الأدبي والنقدي في العالم، مثمناً حجم الرعاية الكبيرة التي يوليها سموه للجائزة لتحقيق أهدافها.