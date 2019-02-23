«مرشدات الشارقة» تحتفل بتأسيس الحركة الكشفية العالمية

نظمت مفوضية مرشدات الشارقة، أول من أمس، برنامجاً خاصاً بذكرى تأسيس الحركة الكشفية العالمية، شارك فيه نحو 50 منتسبة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، بهدف تطوير مهارات القيادة والاتصال، وتعزيز مفهوم «الريادة»، وتضمن الاحتفال برنامجاً حول تعزيز الثقة بالنفس واحترام الذات لدى المشاركات، إلى جانب تنمية مهارات الاتصال والقيادة الفاعلة، ما يسهم في دعمهنّ وإعدادهنّ لإحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهنّ.

وقالت شيخة عبد العزيز الشامسي، مدير مفوضية مرشدات الشارقة: «نحتفل سنوياً بذكرى يوم الكشافة العالمي تخليداً لانطلاق الحركة الكشفية عام 1907، على يد اللورد روبرت ستيفن سميث بادن باول، الذي أنشأ في 1910 حركة المرشدات».