«أوركسترا أرمينيا» تطلع على تجربة «موسيقى شرطة أبوظبي»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

اطلع أعضاء فرقة أوركسترا هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وحرس الشرف لوزارة الدفاع بجمهورية أرمينيا، ومجموعة «بريفان درامز» من جمهورية أرمينيا، وأعضاء من فرقة القوات المسلحة الإماراتية، على البرامج والآلات الموسيقية التي تستخدمها الفرق الأربع المتخصصة التابعة لقسم لموسيقى شرطة أبوظبي.

ولفت الرائد راشد خصيف الوحشي رئيس قسم موسيقى الشرطة بإدارة المراسم والعلاقات العامة في قطاع المالية والخدمات، إلى أن «فرقة موسيقى الشرطة» شهدت تطوراً كبيراً في الآونة الأخيرة يتمثل في إنشاء وحدات فرق متخصصة في الفن الشعبي والكلاسيكي.

إضافة للفرقة الوترية والفرقة العسكرية ضمن الاهتمام بالفن الشعبي والمحافظة على الموروث الإماراتي الأصيل. وأوضح أن الزيارة تأتي في إطار توطيد العلاقات وتبادل الخبرات في مجال الموسيقى العسكرية والمستجدات في التدريب والتعليم الموسيقى، والاطلاع على نوعية الآلات الموسيقية، والأنماط المستخدمة في العزف والتدريب، لتطوير ورفع مستوى أداء الفرق.