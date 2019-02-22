فيديو صادم.. طيار ينام في قمرة القيادة أثناء رحلة جوية

المصدر: البيان الالكتروني

أظهر مقطع فيديو مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة مؤخراً، طياراً تابعاً للخطوط الجوية الصينية وهو يأخذ قيلولة في قمرة القيادة أثناء تحليق طائرة الركاب المسؤول عنها في الجو، بحسب تقرير لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ويظهر الفيديو الطيار الذي من المفترض أن يكون مسؤولاً عن قيادة طائرة «بوينغ 747»، وهو نائم خلال الرحلة، بينما كانت الطائرة تحلق عالياً في السماء. وقام بتصويره مساعد الطيار الذي يجلس إلى جانبه في قمرة القيادة.

والطيار يعرف باسم ونغ جيا تشي، وهو أحد أكبر الطيارين في شركة الخطوط الجوية الصينية، ولديه خبرة تقارب العشرين عاماً في عالم الطيران، بحسب التقرير.

وانتشر الفيديو بكثافة بعد أيام فقط من إنهاء طياري الخطوط الجوية الصينية إضرابا غير مسبوق استمر سبعة أيام احتجاجا على قضايا عدة مثل إرهاق الطيار وساعات العمل الطويلة.