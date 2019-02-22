«العويس الثقافية» تحتفي بـ «فتاة العرب»

المصدر: دبي ـ البيان

احتفاءً بالشاعرة الراحلة عوشه بنت خليفة السويدي المعروفة باسم «فتاة العرب»، نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، أول من أمس، أمسية خاصة حملت عنوان «مغاصات المكان في شعر فتاة العرب الشاعرة عوشه بنت خليفة السويدي»، قام خلالها الباحث مؤيد الشيباني برصد سيرة الشاعرة الإماراتية الراحلة، التي تعد أحد أهم رواد الشعر النبطي في الإمارات، فيما تولى الشاعر محمود نور، قراءة مختارات من شعرها.

وخلال الأمسية، ذكر الباحث مؤيد الشيباني أن «فتاة العرب»، تعد من رواد الشعر الشعبي في الإمارات والخليج، وقد عُرفت سابقاً باسم «فتاة الخليج»، وأجرى الشيباني مقارنة بين «فتاة العرب» ونازك الملائكة من حيث المفردات ذات الدلالة وفضاء المكان، وضرب أمثلة شعرية، تأكيداً لطبيعة العلاقة التشابهية.

كما شهدت الأمسية، توقيع الشيباني كتابه الجديد «بحر عوشه، مغاصات المكان في شعر فتاة العرب الشاعرة عوشه بنت خليفة السويدي»، الصادر حديثاً عن مؤسسة العويس الثقافية ضمن سلسلة أعلام من الإمارات، حيث يأتي الكتاب استكمالاً للمشروع الذي أطلقته مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في 2012، لتوثيق سيرة بعض الشخصيات الإماراتية التي تركت بصمتها على المشهد الثقافي الإماراتي.

وجاء في مقدمة الكتاب: (إن أبرز ما يصادفك وأنت تقرأ ديوان فتاة العرب، ذلك الكم الهائل من الدلالات والمضامين والرموز الثقافية، بمعطياتها المكانية والتاريخية والاجتماعية على شكل مفردات وصور شعرية ثابتة في مكانها فنياً، وسابحة في فضاء المعرفة موضوعياً. إن هذا التناقض الإبداعي الجميل هو سر الأخذ بهذه التجربة الشعرية إلى ميادين الدراسة والبحث والمتابعة).