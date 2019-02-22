الموسيقى الكلاسيكية الإيطالية تتألق في دبي

المصدر: دبي - البيان

ليلة موسيقية كلاسيكية، لعبت بطولتها عازفة البيانو لاريسا موراتوفا، ورافقتها السبرانو جوسيل، عاشها عشاق الموسيقى الكلاسيكية في دبي، خلال الحفل الذي أقيم أخيراً في فندق بولغاري دبي، بحضور عدد من رجالات السلك الدبلوماسي في الدولة، يتقدمهم السفير الإيطالي في الإمارات ليبوريو ستيلليني، والقنصل البلجيكي في دبي كارمن سوريدو.

وبتنظيم من سكوزيتو (إحدى شركات مجموعة ثريا العوضي)، وبالتعاون مع «بيانو والفنون». خلال الحفل، قدمت الروسية لاريسا موراتوفا والمقيمة في روما، مجموعة من المعزوفات الموسيقية القديمة، على بيانو كلاسيكي تاريخي، مصنوع يدوياً من فانيولي، بلمسات ونقوش إيطالية خاصة، فيما شاركتها الغناء السبرانو جوسيل، التي تولت أداء مجموعة من الأغنيات الأوبرالية الإيطالية.

عاصمة

وفي حديثها مع «البيان»، عبرت لاريسا موراتوفا عن سعادتها بالوجود في دبي، التي وصفتها بعاصمة الفنون وحاضنة الإبداع والمبدعين، قائلة بأن ذلك ساهم في خلق هارموني فني جميل، خاصة في الفنون الكلاسيكية التي تحتاج إلى عناية خاصة، وجمهور ذواق يتابعها، وهو ما شاهدته في الأمسية الموسيقية،.

معتبرة أن ذلك يجسد مدى الاهتمام الذي تلقاه الفنون والإبداع والمبدعون في دبي، والإمارات بشكل عام. وقالت إنها الزيارة الأولى لها إلى دبي، وسعدت بما وجدته من اهتمام بالموسيقي، لافتة إلى تميز دبي بـ «دار أوبرا»، تعتبر تحفة معمارية، تدل على هذا الاهتمام الكبير بالفنون الموسيقية.

تنوع

أوضحت ثريا العوضي لـ «البيان» أن الهدف من تنظيم واستضافة الثنائي عازفة البيانو لاريسا موراتوفا والسبرانو جوسيل، هو إثراء ليالي دبي بتنوع في الفنون من مختلف دول العالم، في عام التسامح والتعايش الراقي بين مختلف الشعوب والجنسيات على أرض الإمارات، وتعريف المواطنين والمقيمين بهذه الفنون.