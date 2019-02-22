اتحاد الكتاب يُثمّن دعم وتكريم حاكم الشارقة للمبدعين

المصدر: أبوظبي - البيان

شكر اتحاد كتاب وأدباء الإمارات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تقديره مبدعي الإمارات؛ فيما يحيي الاتحاد بمقره في أبوظبي، ليلةً يمنية تحتفي بالتراث، ضمن موسمه الثقافي الذي يقام تحت شعار «زايد.. ذاكرة شعب وهوية وطن».

وفي السياق، ثمن الشاعر حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الداعمة للثقافة والمبدعين، مهنئاً سموه بالنجاح الذي حققه مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي الذي اختتم أخيراً.

وأكد الصايغ، أن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات ينظر بعين التقدير إزاء تكريم صاحب السمو حاكم الشارقة، الفنان المسرحي الكبير عضو اتحاد كتاب وأدباء الإمارات الدكتور حبيب غلوم، معرباً عن شكره الكبير لسموه على هذه الالتفاتة الدالة على تقدير كتاب وفناني ومبدعي الإمارات.

ومن جهة أخرى، يحيي الاتحاد بمقره الجديد في أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة والسفارة اليمنية في أبوظبي؛ ليلةً يمنية تحتفي بالتراث والتاريخ الفني اليمني للتعريف بجوانبه الثقافية والجمالية. وذلك يوم الاثنين المقبل.

وتشتمل الاحتفالية على فقرات فنية وتراثية عدة تعرض التاريخ الفني والأدبي اليمني، كما تتضمن عرض فيلم وثائقي، تليه ندوة تتحدث عن تاريخ الأغنية اليمنية وتنوعها يشارك فيها كل من الباحث والشاعر بدر بن عقيل، والإعلامية لارا الظراسي.