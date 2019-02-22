تعافي المدن التاريخية محور ورشة عمل

المصدر: الشارقة - البيان

تستضيف الشارقة صباح الأحد المقبل، ورشة عمل حول «تعافي المدن التاريخية بعد الأزمات في المنطقة العربية»، والتي ينظمها المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي إيكروم-الشارقة، وتستمر لمدة 4 أيام، وتجمع عدداً من المتخصصين من منظمات دولية مثل البنك الدولي، واليونيسكو، وإيكوموس، وبرنامج المَوْئِل للأمم المتحدة ومعهد الآثار الألماني، بالإضافة إلى ممارسين وأكاديميين من مجالات التراث الثقافي، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والمساعدة الإنسانية، والاستعداد للمخاطر.

وستوفِّر هذه الورشة للمشاركين فرصة لدراسة التحديات والفرص والأدوات والمنهجيات الخاصة بتعافي المدن التاريخية بعد الأزمات، ووضع إطار لمعالجة احتياجات بناء القدرات من خلال عروض ومناقشات مكثفة حول مختلف المسائل النظرية والعملية المتعلقة بالموضوع.