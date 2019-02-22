«المربعة التراثي 3» ينطلق اليوم في العين

المصدر: العين ــ وام

تنطلق اليوم فعاليات مهرجان المربعة التراثي في دورته الثالثة، التي تنظمها شرطة أبوظبي في قلعة المربعة بمدينة العين؛ بهدف إحياء إرث المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وتعقد الفعاليات تحت رعاية معالي اللواء فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، وتزامناً مع الذكرى الخمسين لتخريج أول دفعة لفوج زايد الأول في 22 فبراير 1969.

ويركز المهرجان على إبراز الأهمية التاريخية والثقافية لقلعة المربعة، التي تعد أحد أهم المعالم الثقافية في العين، وسُمي مركز شرطة وسط المدينة، والذي يقع بجوار القلعة بمركز شرطة المربعة، تيمّناً بالقلعة.

كما أنها احتضنت أول تجمع للشرطة تضمن مجموعة من الوحدات شملت التحقيق الجنائي وترخيص الآليات والسجن. ويعتبر مهرجان المربعة وجهة سياحية مفضلة لدى الكثير من المواطنين والمقيمين والسياح، وجسراً للتواصل والمعرفة.