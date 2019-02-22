«زايد للدراسات» ينظم محاضرة «بين الخلاف والاختلاف»

المصدر: العين - وام

نظم مركز زايد للدراسات والبحوث، التابع لنادي تراث الإمارات، في مدينة العين، محاضرة بعنوان «بين الخلاف والاختلاف»، قدمها الشاعر عوض بن حاسوم الدرمكي.

حيث تأتي المحاضرة في إطار نشاط المركز الثقافي ومبادراته في عام التسامح.

وخلال المحاضرة ثمّن الدرمكي، إعلان 2019 عاماً للتسامح، مؤكداً أن الإمارات وقيادتها الرشيدة «تقرن القول بالفعل» من خلال سلوكها الحضاري والإنساني.

مشيراً إلى أن التسامح يشكل واقعاً نعيشه على أرض الإمارات. وتناول محور المحاضرة الرئيسي التنوّع وضرورة تقبل الاختلاف وتباين الآخرين، وفي هذا السياق أكد الدرمكي، أنه «بمثل هذا التنوّع وتقبله والتناغم معه يشتد النسيج المجتمعي، وتقوى اللحمة الداخلية لأي مجتمع».