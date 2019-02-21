روبوت يحل فروض طالبة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تصدّر خبر طالبة استعانت بما يسمى "روبوت الكتابة" لإنهاء فروض العطلة المدرسية بوقت قياسي عناوين الأخبار في الصين وفتح الباب واسعاً أمام سيل من النقاشات.

ونقلت إحدى المحطات الإخبارية الصينية خبر الطالبة الثانوية من مدينة هاربين التي أنفقت مبلغ 800 يوان أي ما يقارب 118 دولار أميركي لشراء "روبوت ناسخ" يتيح لها إنجاز الفروض وكتابة التقارير المدرسية بأقل وقت ممكن.

واكتشفت زانغ ، والدة الفتاة الحيلة بعد أن سلمتها ابنتها الفروض بلا أية أخطاء تذكر رغم أن مهلة إنجازها قصيرة جداً.وتأكدت من الحيلة لدى عثورها على جهاز معدني غريب قادر على تقليد أي خط.

ولاقى اعتراض زانغ على وسيلة الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعي صدىً واسع الانتشار إذ علق بعض الرواد بتذكر أيامهم المدرسية وتمنوا لو كان لديهم روبوت مماثل، وسجلوا امتعاضهم من النظام التعليمي وفروض النسخ تحديداً.

وقامت بعض الصحف بإجراء بحث عن الروبوت لتجد عدة عروض له على الإنترنت بأسعار زهيدة تبدأ من 30 دولاراً. وكشفت أن الطرازات المتطورة تتيح للمستخدم إدخال خط يده الفعلي باستخدام تطبيق يقلّد الخط تماماً بحيث يصعب التمييز بين خط الروبوت وخط الشخص.