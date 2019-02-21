كمال الشيخ.. «هيتشكوك» السينما العربية

المصدر: إعداد - غسان خروب ــ غرافيك: أسيل الخليلي

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رغم مرور سنوات طوال على رحيله، إلا أن بصمات المخرج المصري كمال الشيخ لا تزال لامعة، حيث يلقب بـ«هيتشكوك» السينما العربية نظراً لما تمتاز به أفلامه من حبكة فريدة، وقدرة على التشريح النفسي والسياسي والاجتماعي لشخصيات أفلامه، التي اقتبس معظمها من روايات، كما يعد الشيخ الذي احتفل العالم العربي قبل أيام بمئوية ميلاده، واحداً من أهم وأبرز عظماء السينما المصرية، ويمتلك في قائمته 40 فيلماً.

9 أعمال

نجح الراحل كمال الشيخ خلال مسيرته في إخراج 9 أعمال مقتبسة عن روايات لكبار الأدباء العرب، مثل نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس وغيرهم، ومن أبرز هذه الأعمال «ميرامار»، و«اللص والكلاب».

3 أفلام

لعبت الفنانة الراحلة سعاد حسني بطولة 3 من أجمل أفلام كمال الشيخ، وهي «بثر وحرمان»، و«غروب وشروق» و«على من نطلق الرصاص».

1

يعتبر كمال الشيخ أول مخرج مصري يشترك مع مخرج أجنبي وهو الإيطالي لوتشيو فولشيني، في إخراج فيلم عالمي، حمل عنوان «د. نعم»، كما أنه يعد أول مخرج مصري وعربي يقدم فيلماً عن الصراع العربي الإسرائيلي، تحت عنوان «أرض السلام»، وكان ذلك قبل العدوان الثلاثي.

100

اختير فيلمه «حياة أو موت» (1954)، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصرية، وهو نفس الفيلم الذي عرض داخل مسابقة مهرجان كان عام 1955.

1991

حصل الشيخ في 1991 على جائزة الدولة التقديرية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة في مصر.

1962

يعد من أهم المخرجين الذين قدموا الأطفال بشكل جديد في السينما العربية، حيث أسند إليهم بطولات فيلمي «حياة أو موت»، «ملاك وشيطان» عام 1962 من بطولة رشدي أباظة.