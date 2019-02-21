أستاذة في «أمريكية الشارقة» تحصد جائزة أفضل وثائقي في «بورتلاند»

المصدر: الشارقة - البيان

حصلت بيكي بيمر، الأستاذ المساعد في كلية العمارة والفنون والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة، على جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم وثائقي قصير في مهرجان بورتلاند الدولي السينمائي لعام 2018، عن فيلمها «قسم: بي 12»، والذي يعرض مشاهد حقيقية من خلف كواليس العمل في قسم الولادة البسيط في مستشفى الجامعة التعليمي في زامبيا.

ويتضمن الفيلم الذي يتتبع حياة المرضى والأطباء والممرضات والقابلات في المستشفى، وهي تتقاطع مع بعضها البعض وتتكشف شيئاً فشيئاً، سرداً مؤثراً وقوياً لحكايات ركزت على صور العزم والمثابرة والقوة والصبر، وناقشت قضايا الموت والحياة، فهدفت من خلالها إلى رفع درجة الوعي بضرورة تحسين الخدمات الصحية المقدمة للنساء في زامبيا.

وقالت بيمر عن موضوع الفيلم: «تموت واحدة من كل 79 امرأة في زامبيا بسبب تعقيدات في الحمل، لذلك فالحاجة ملحة لتحسين الخدمات وحماية النساء الأكثر ضعفاً وهشاشة. وفي حين أن منظمة الصحة العالمية أكدت أهمية وضع صحة المرأة في سلم الأولويات، إلا أن انقطاع الكهرباء المتكرر، وقدم الأدوات الطبية والأجهزة، وقلة الموارد والمستلزمات تركت النساء في وضع صعب، يعانين فيه من مختلف المشاكل والتعقيدات...».