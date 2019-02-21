مهرجان «أم الإمارات» يحتفي بالتسامح في دورته الرابعة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي أمس، عن برنامج الفعاليات المصاحبة لمهرجان «أم الإمارات» في نسخته الرابعة، والذي يقام في الفترة من 12 وحتى 23 مارس المقبل في منطقة «ع البحر» على كورنيش أبوظبي.

ويحتفي المهرجان برؤية وعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حيث تتمحور مختلف مناطق وأنشطة المهرجان هذا العام حول قيم التسامح والانفتاح، وغيرها من الموضوعات الهادفة والقيمة التي تعكس رؤية سموها. كما يعكس المهرجان ثقافة تقبل الآخر في الدولة، بالتزامن مع احتفاء الدولة بعام 2019 عاماً للتسامح.

وعلى مدار 12 يوماً، يقدم المهرجان عبر مناطقه الأربع: السعادة، والسوق والمطاعم، والتقدم، والأولمبياد الخاص، مجموعة تجارب تضم 5 مفاهيم جديدة تُقام للمرة الأولى في المنطقة.

كما يجمع المهرجان، الذي يُقام على امتداد أكثر من كيلومتر على كورنيش أبوظبي النابض بالحياة، عدداً من العروض والفعاليات العالمية، وأكثر من 90 مطعماً تقدم أشهى المأكولات، و40 متجراً للبيع بالتجزئة.

جوهر التسامح

وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: «نحتفي في النسخة الرابعة من المهرجان بقيم التسامح والانفتاح التي تعمل على تكريسها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في المجتمع من خلال مختلف أنشطتها، حيث صُمم المهرجان لترسيخ الشعور العميق بالارتباط بين أفراد المجتمع متعددي الجنسيات والخلفيات الثقافية، وهو ما يمثل جوهر عام التسامح.

نحن فخورون بتقديم مجموعة واسعة من العروض الترفيهية والثقافية التي تعكس التعايش السلمي، الذي يتميز بها مجتمع الإمارات، وفي نفس الوقت نقدم تجربة ثقافية مميزة من الطراز العالمي».

أنشطة مميزة

تقدم منطقة السعادة في مهرجان «أم الإمارات» أجواء من المرح، التي تشجع على قضاء أجمل الأوقات مع العائلة والأصدقاء، من خلال تجربة الأنشطة الرائعة والبرامج الممتعة.

ومن الأنشطة المميزة في هذه المنطقة «آرت زوو» - حديقة الألعاب النطاطية، وسيختبر الصغار والكبار هذا العام عجائب الطبيعة من مفهوم مختلف، وذلك من خلال لعبتهم المفضلة «الألعاب النطاطية» التي سيتم تقديمها هذا العالم على شكل حديقة حيوانات. ويمكن للزوار من جميع الأعمار الاستمتاع بالركض والقفز والتفاعل مع 9 مجسمات لحيوانات كبيرة في أكبر متنزه ألعاب نطاطية في العالم، والتي تقدم في منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى.

وهناك كذلك أرض العجائب والمغامرات، ومنطقة الألعاب هذه المليئة بالعجائب والغرائب، تم تصميمها على غرار أرض العجائب التي يحلم بها الصغار والكبار على حد سواء.

ويمكن للزوار الاستمتاع بالمهرجان من منصة المشاهدة الموجودة من أعلى مستوى، كما يمكنهم أن يعيشوا أجواء حماسية حقيقية عندما يتخذون المسار الانزلاقي «من الشجرة للشجرة»، أو يُظهرون مواهبهم في قرع الطبول وبناء مجسمات الليغو وأنشطة الرسم في «بيت الألعاب».

مغامرة التجول

كما سينطلق الزوار الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات فما فوق في رحلة ممتعة «مغامرة التجول»، عبر المسارات الرملية المتنوعة على متن مركبة من نوع «جيب» متعددة المسارات في تجربة قيادة رائعة.

أما محبو ألعاب الفيديو الكلاسيكية فهم مدعوون لـ«تحدي ماريو»، لأخذ دور شخصيتهم المفضلة واجتياز مختلف العقبات والتحديات ضمن أجواء مليئة بالمرح، فيمكن للزوار خوض هذه التجربة من خلال تجميع العملات النقدية وهم في طريقهم نحو المراحل النهائية. وهناك أيضاً زورب سفاري، حيث يمكن للزوار التدحرج داخل كرة زورب العملاقة الشفافة عبر حفرة رملية، حيث يستمتعون بساعات من الترفيه غير المحدود.

متاجر متنوعة

أما منطقة السوق والمطاعم، فتوفر مجموعة متنوعة من متاجر التجزئة وحافلات المأكولات المتنوعة. فمن خلال 40 متجراً محلياً للتجزئة، و50 من أكشاك وعربات المأكولات، تقدم هذه المنطقة أشهى المأكولات من المطابخ العالمية.

كما تركز منطقة السوق والمطاعم، المقامة بالتعاون مع «فستمبر»، على التفاعل المُلهم بين الثقافات والشعوب المختلفة في منطقة سوق نابضة بالحياة تقدم مزيجاً من تجربة التسوق والمأكولات.

بالإضافة إلى ذلك، ينتظر الزوار الكثير من العروض الترفيهية العالمية على المسرح العائلي الموجود في منطقة السوق والمطاعم، حيث تتنوع بين المسرحيات وعروض الموسيقى وعروض السيرك ومسرح الدمى المتحركة وألعاب الخفة.

عروض موسيقية

كما يقدم المسرح الرئيسي أكثر من 50 عرضاً لفرق موسيقية ومغنيين ومنسقي موسيقى «الدي جي» المحليين والدوليين. وسيتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بهذه العروض قريباً. فضلاً عن ذلك، سيتم تقديم مجموعة من التمارين الرياضية الجماعية، بما في ذلك التدريبات عالية الكثافة (HIIT)، والزومبا واليوغا وغيرها.

وسيحتضن المسرح الرئيسي، الذي يعد من بين الأكبر في أبوظبي، طوال فترة المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات المتعلقة بالأولمبياد الخاص، بما في ذلك مراسم توزيع الجوائز، بالإضافة إلى عرض الليزر والأضواء المذهلة التي تقام طوال فترة المهرجان.

إبداع وابتكار

أمّا منطقة التقدم، فتنقل الإبداع والابتكار إلى مستويات جديدة تُلهم الزوار، وترفع سقف الخيال إلى حده الأقصى من خلال العلوم والفن والموسيقى والتكنولوجيا، وتُعد بمثابة نافذة تعطي الزوار لمحة عن عالم الغد المتطور، وتتضمن هذه المنطقة

مفهوم جديد

أما مسرح غاسترو بيتس في منطقة التقدم فهو يجسد مفهوم جديد، من خلال الاستمتاع بوجبات الأكل مع الموسيقى، ما يجعله إضافة جديدة إلى مشهد الطهي المتجدد في أبوظبي.

وهناك أيضاً نادي حرب الليزر، وترتكز هذه التجربة على أجهزة الواقع الافتراضي، وتتيح للمشاركين استخدام سيوف الليزر وتحدي بعضهم أو محاربة الأشرار.

سيرك عالمي

يقدم سيرك دو سوليه العالمي الشهير، في إمارة أبوظبي، وللمرة الأولى، عرضاً جديداً تحت عنوان «سيرك دو سوليه بازار»، حيث تنظمّه شركة «ألكمي بروجكت» لتنظيم الفعاليات ضمن برنامج مهرجان «أم الإمارات» في دورة هذا العام.