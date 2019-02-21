المطيري وسلمان ونجيب يتأهلون في رابع حلقات «أمير الشعراء»

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

تأهلت الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري، والشاعر البحريني علي حسن إبراهيم سلمان، بتصويت الجمهور، بينما أهلت لجنة التحكيم الشاعر السوري عبدالسلام حاج نجيب، وذلك خلال الحلقة الرابعة من برنامج «أمير الشعراء» في موسمه الثامن، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي. إذ تابع الجمهور مساء أول من أمس على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، منافسات جديدة، إلى جانب فقرة المجاراة التي جمعت الشاعرتين السودانية روضة الحاج والإماراتية بتول آل علي.

عشق الإمارات

وأطلت الإعلامية لجين عمران لتعلن بحضورها عن بدء جولة جديدة من المنافسات الشعرية، سبقتها استضافة الفنان الإماراتي عبد الله المستريح النعيمي الذي غنّى قصيدة «عشق الإمارات»، وهي من كلمات معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، التي لحّنها ووزّعها المايسترو أمير عبد المجيد، وأنتجتها منطقة «تو فور 54» الإعلامية، وجاء في مطلعها:

يزيد الشوق والأحلام تربو

وحبٌّ في فؤاديَ كم يَلِبّ

فعشقكِ يا إمارات دفينٌ

ولا يرضى بديلاً عنك قرب

وأمام لجنة التحكيم المؤلفة من د.علي بن تميم، ود.صلاح فضل، ود.عبد الملك مرتاض تنافس إلى جانب الشاعر المتأهل، كل من المصرية هبة الفقي، والأردنية يارا الحجاوي، والسعودي أحمد محمد عسيري، الذي افتتح القراءات الشعرية بقصيدة «على كرسي شاطئ مقمر»، التي قال عنها فضل بأنها قصيدة رصينة تنتمي للسلسلة الذهبية من الشعر الرومانسي الجميل، ورأى بن تميم أن القصيدة توزعت بين بحرين، وهما بحر الشعر بكل ما ينطوي عليه وبه من صور ومجازات ومعاناة، والبحر الحقيقي بمائه ورمزيّته وأسراره، وبيّن مرتاض ضعف الوحدة الفنية في النص.

بروكار دمشقي

وقرأ عبد السلام حاج نجيب قصيدته «بروكار دمشقي، التي وصفها مرتاض بأنها جاءت حسنة لجمال تشبيهاتها، ودفق لغتها، وأناقة نسجها، وسحر إيقاعها، وبيانها.

وألقت هبة الفقي قصيدة «موال عشق لأنثى الخيال»، ووصفها بن تميم بأن بناءها متقن جميل، ولغتها موحية، وقال عنها مرتاض إنها غاية الصفاء والنقاء، وتمثل تجربة ذاتية خاصة، وتجربة أنثى بنظرتها إلى الحياة والكون بعامة، بينما رأى فضل أن الشاعرة لعبت في القصيدة لعبة شائقة، هي لعبة التماهي أو التوحيد بين الأنثى والقصيدة.

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يتنافس في الحلقة الخامسة والأخيرة من المرحلة الأولى من المسابقة كل من سلطان السبهان الشمري من السعودية، ومحمد الأمين جوب من السنغال، ودينا الشيخ من السودان، ومنى القحطاني من الإمارات.