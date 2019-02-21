مشاركة ناجحة لـ«الشارقة للتراث» في معرض الكتاب بالدار البيضاء

المصدر: الشارقة - البيان

شارك معهد الشارقة للتراث في فعاليات النسخة الخامسة والعشرين من المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء في المملكة المغربية، الذي تنظمه سنوياً، وزارة الثقافة والاتصال، بالتعاون مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، واتحاد الناشرين المغاربة، حيث عقد المعهد ندوة صحفية حول جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي، تحدث فيها الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس مجلس الأمناء للجائزة، وعائشة الحصان الشامسي، الأمين العام للجائزة.

وقدما خلال الندوة معلومات عن الجائزة ومجالاتها وشروطها، وكيفية المشاركة فيها، وأهميتها، كونها واحدة من أهم الجوائز في العالم العربي التي تحتفي بالتراث الثقافي والعاملين فيه في مختلف مجالاته سواء عربياً أو دولياً، وذلك في قاعة ابن ميمون، في رواق وزارة الثقافة، في المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء.

كما التقى الدكتور عبد العزيز المسلم مع وزير الثقافة والاتصال بالمملكة المغربية، معالي محمد الأعرج، بحضور الدكتور عبد الواحد بن نصر، رئيس المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، حيث جرى خلال اللقاء التحاور والنقاش المستفيض فيما يتعلق بسبل التعاون المشترك بين المعهد والمؤسسات الثقافية التي تُعنى بالتراث في المملكة المغربية.