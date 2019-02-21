«منصة 2071» في «الفجيرة الثقافية» تحفز الابتكار

المصدر: الفجيرة -البيان

أطلقت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية «منصة 2071» تحت شعار «اصنع مستقبلك اليوم»، التي تأتي بوصفها مبادرة وطنية تتلاقى فيها العقول المبدعة داخل الإمارات بهدف خلق حلول وأدوات ابتكارية تتناسب مع تكنولوجيا ومتطلبات المستقبل.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية «شبابنا يبتكر»، التي نظمتها جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بمقر غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار، وذلك بحضور خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسعيد السماحي مدير عام هيئة الفجيرة للسياحة والآثار، وسعيد المعمري مدير مركز الفجيرة للمغامرات، وجمهور غفير.

وذكر رئيس الجمعية خالد الظنحاني أن مبادرة منصة 2071 تتوافق مع رؤية الإمارات 2071، التي تهدف إلى أن تعيش أجيال المستقبل في دولة الإمارات حياة أسعد في بيئة أفضل ومع فرص وتواصل أقوى مع دول العالم. وحدد الظنحاني أهداف المنصة في أربع نقاط، تتمثل ببناء شراكات أكثر إبداعاً لتصميم المستقبل وتنمية مجتمع الغد من خلال الابتكار الإبداعي، علاوة على إيجاد بيئة للابتكار تدفع الجميع للابتكار وتحفز الشباب على إيجاد الحلول لجميع المشكلات التي تواجههم في المستقبل.