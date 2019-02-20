أراد سرقة محل بيع مراتب .. فنام على إحداها

المصدر: د ب ا

يبدو أن المراتب التي أراد السطو عليها أغرته بالنوم، حيث نام اللص بعمق فوق إحدى هذه المراتب بعد أن نجح في التسلل لمحل لبيع المراتب بعد تحطيم زجاج أحد نوافذ المحل، وذلك حسبما ذكرت شرطة مدينة بيلِفِلد الواقعة بولاية شمال الراين فيستفاليا، اليوم الأربعاء.

وقالت الشرطة في بيان لها إن اللص البالغ من العمر 29 عاما، لم يستطع أن يقاوم الإرهاق، وأغرته على ما يبدو المراتب الوثيرة، فغلبه النعاس قبل أن يُتم مهمته المشؤومة، وقبل أن تقوم شاهدة بإخطار الشرطة.

وكان رد فعل اللص عدوانيا عندما حاول رجال الشرطة إيقاظه من نومه. ولا تستبعد الشرطة أن اللص كان أيضا تحت تأثير الكحول أو المخدرات.