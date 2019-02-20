سَلَطة السمك «مفتاح» الثراء السري في سنغافورة

المصدر: دبي - البيان

قد تشتهر سنغافورة ببناء ناطحات السحاب المتلألئة، ومحال التصميم اللامعة، واستضافة الاجتماعات الدولية، لكن نجاح هذه الدولة قد يرجع إلى شيء دخيل عليها تماماً.

السلاح السري لهذه الجزيرة هو السلطة. ففي كل عام صيني جديد، يقوم الطهاة في جميع أنحاء سنغافورة بإنشاء سلطة السمك النيئ التي يقال إنها تضمن الرخاء. وتجدهم ينحنون على ألواح التقطيع الخاصة بهم، ويقطعون ويتذوقون مجموعة من المكونات اللذيذة من الأسماك، كل منها يجسد نكهته الخاصة بمعنى مختلف.

وأهم طبق سلطة هو «يوشنغ»، وأصله صيني، ويتألف من الأسماك النيئة المقطعة، ويقال إنه ابتكر من قبل زوجين شابين عاشا على مزيج من الأسماك المقطعة والخل، عندما كانا محاصرين خلال هبوب عاصفة عاتية.

وظلت هذه الوصفة على هذا النحو حتى عام 1964، عندما أنشأ أربعة طهاة من سنغافورة وصفة جديدة أصبحت النقطة المحورية في كل احتفال بالسنة الصينية الجديدة في سنغافورة.