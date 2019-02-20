حمدة المر فارسة الشعر النبطي في «فرسان القصيد»

المصدر: دبي – البيان

حصلت الإماراتية حمدة المرّ على أعلى نسبة تصويت من الجمهور، لتفوز بفئة الشعر النبطي في برنامج «فرسان القصيد – جائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي»، من تقديم نادي الإبل على أم بي سي 1، فيما فاز سلطان بن بشيّر من السعودية بعلامات لجنة التحكيم.

وتستمر التحديات الشعرية بين المشتركين مترافقة مع مزيد من التفاعل الجماهيري، ويحرص كل مشترك على تقديم أفضل ما لديه أمام لجنة التحكيم المؤلفة من ناصر القحطاني، ومحمد السناني. وقد شهدت الحلقة الجديدة مواجهات بين 10 مشتركين، وتميزت السهرة بحضور فني مميز للنجم جابر الكاسر، الذي أدى على مسرح البرنامج مجموعة من أشهر أغنياته، فيما تأهل 5 متنافسين إلى المرحلة التالية، وانتهى مشوار 5 آخرين.

انطلقت السهرة بلوحة عرض مسرحي مع الشعراء والفرقة الشعبية، من قاعة الملك سلمان من مدارس الرياض، ثم جولة سريعة مع لجنة التحكيم عن انطباعاتهم ونصائحهم للمشتركين الباقين، ثم تقرير آخر عن مشتركي الحلقة الخامسة المباشرة وعن جوائز البرنامج. بعدها أعطت لجنة التحكيم توجيهاتها ونصائحها للمشتركين، حيث قال ناصر القحطاني إن المنافسة اشتعلت ضمن فئات معينة في الحلقة المباشرة الخامسة، ولم تكن بهذه القوة في الحلقات السابقة. فيما أكّد تركي الغنامي أن الإبداع يتنوع ويتعدد، ويتقدم فن من الفنون في حلقة وهذه سمة مختلفة، ورأى محمد السناني أن الحلقة جميلة والتنافس قوي، وتظهر ثقة المشتركين بأنفسهم وتنعكس على أدائهم.