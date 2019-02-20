تأهل آخر 3 مشتركين في ثالث حلقات «راعي القصيد»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

من مسرح قناة سما دبي تابع الجمهور ثالث حلقات برنامج «راعي القصيد»، التي شهدت ختام مرحلة تجارب الأداء لمتابعة مشوار الوصول إلى اللقب، بصحبة 9 شعراء جدد، لتكتمل المرحلة الأولى من البرنامج الجديد الذي يهتم بالكلمة الشعبية الشعرية لأهل الإمارات خاصة، وسكان المنطقة عموماً، ويدعم المواهب الشعرية الواعدة لجميع شعراء الوطن العربي من كلا الجنسين، حيث تقوم فكرة البرنامج الأساسية على التحدي بين المواهب الشعرية الإماراتية والخليجية، من خلال تقديم مجموعة من النصوص الشعرية، التي يشترط فيها تقديم فكرة مبتكرة، بحيث لا تقل المشاركة عن 7 أبيات ولا تزيد عن 12 بيتاً شعرياً، مع ضرورة التركيز في المقام الأول على البحور الشعرية الإماراتية مثل: الونة والطارق والردحة والتغرودة وغيرها من الأوزان والبحور الأدبية المعروفة، إضافة إلى التركيز على المفردة الإماراتية الأصيلة، ومن دون نسيان شرط الإلقاء الشعري الجيد.

وقد تأهل إلى منافسات المرحلة الثانية من البرنامج الشعري الجديد على قناة سما دبي، كل من المشتركين الثلاثة: أحمد الزرعوني من الإمارات، وعايد الرشيدي من المملكة العربية السعودية، وأحمد محمد الفهدي من الإمارات.

ورحّب الإعلامي أحمد عبد الله، مقدم البرنامج الجديد، في مستهل الحلقة، بالحضور، قائلاً: «يفرق عن العادي بـ مضمون وحجم/‏ وياقف له التـاريـخ ويمـطـر به غـمـام/‏ الشـاعـر اللي مـن لاشـي ومن عـدم/‏ يبــنـي مـدينـه مـن خـيـالات وكـلام/‏ في كـل يـوم أثـنيـن يبرز لـك نجـم/‏ يثبت على المسرح ويزرع له مقـام/‏ بـ إطلالة الابيـات والطـرح الفخـم/‏ تـنــصـت وردك: الله الله، يـا ســلام»، وذلك قبل أن يستقبل أعضاء لجنة تحكيم البرنامج، التي تضم ثلاثة من أهمّ الشعراء في الإمارات العربية المتحدة، هم: سيف السعدي، ومحمد المر بالعبد المهيري، وعوض بن حاسوم الدرمكي.

تفرد إبداعي

وتحدث الشاعر محمد المر بالعبد المهيري عن مواصفات الشاعر الحقيقي، من ناحية التفرد في الإبداع والنفس الخاص الذي يؤهله لبصمة خاصة في المجال الشعري، في حين أشار الشاعر عوض بن حاسوم الدرمكي إلى أن الشاعر القادر على إلباس المعاني العادية ملابس جميلة زاهية هو الشاعر فعلاً، وأحياناً تسمع صورة شعرية تختلف عن القالب والجرس الموسيقي الذي يختلف من شاعر لآخر، بينما وصف الشاعر سيف السعدي الساحة الشعرية في الإمارات بأنها تعيش عصرها الذهبي في ظل قيادتنا الرشيدة، مطالباً الشعراء بالإبداع والابتكار.

وقبل انطلاق منافسات الحلقة الثالثة، التي بثت على الهواء أول من أمس، قام أحمد عبد الله بالتذكير بمجريات الحلقتين السابقتين ومغادرة 12 مشتركاً وتأهل 6 من المواهب الشعرية الماهرة في حبك النصوص، بعدها تم بث تقرير تلفزيوني حول أجواء جولات الاختيار وتجارب الأداء في مختلف إمارات الدولة، وكواليس البحث عن «راعي القصيد» بمشاركة مئات الشعراء والشاعرات على امتداد إمارات الدولة، كما تم التذكير أنه لأول مرة في برنامج شعري تلفزيوني يتم فتح الباب واسعاً لمشاركات الجمهور ولكل من يجد في نفسه موهبة كتابة الشعر وإلقائه، لإرسال مقطع مصور وتحميله على صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة به باستخدام الوسم (#راعي_القصيد)، للترشح وخوض مضمار المنافسة في البرنامج، وذلك قبل أن يتوجه الإعلامي الإماراتي بالشكر إلى لجنة الترشيح والجودة التي تضم كلاً من الشعراء: علي السبعان، وجمال الشقصي، وعايض الحبابي.

نجوم جدد

ومع انطلاق المنافسات، تم التنويه إلى أن القصائد المقدمة في هذه المرحلة هي من اختيار المتسابقين أنفسهم، ليطل بعدها المشترك الأول أحمد الزرعوني من الإمارات، بحضوره الجميل في الساحة الشعرية، حيث اعتمد بحر «الونة»، مقدماً السهل الممتع والإيماءات السريعة، مع بعض الملاحظات البسيطة، في حين قدم المشترك الثاني راشد العزّاني من سلطنة عمان الشقيقة قصيدته التي حملت عنوان «سحر الكلام»، وسط إشادة عضو لجنة التحكيم سيف السعدي، واعتماد استعارات شعرية جديدة، بعدها قدم المشترك الثالث عايد الرشيدي من المملكة العربية السعودية قصيدته التي نالت إعجاب لجنة التحكيم لجزالة قصيدته التي قدمها على بحر «المنكوس»، الذي يعد من البحور القديمة للشعر العربي.

وبعد فاصل قصير تابع جمهور قناة سما دبي بقية المشتركين في البرنامج الجديد «راعي القصيد»، حيث قدم المشترك الرابع حمد بن علي الكندي من الإمارات، قصيدته مع إشادة لجنة التحكيم بشجاعته في المشاركة بهذا البرنامج، داعين إلى الاجتهاد لتقديم موهبته الشعرية مستقبلاً، بعدها قدم المشترك الخامس سالم ظافر الأحبابي من الإمارات قصيدته، حيث وصفه أحمد عبد الله بالشاعر الذي سيسجل قصيدته وثيقة أبدية في سجل إبداعات «راعي القصيد»، فيما وصف الشاعر سيف السعدي قصيدته بالطربية، مع إشادة عامة باعتماد بحر «الونة المثلوثة»، فيما قدم المشترك السادس خالد الشعيبي من الإمارات، قصيدته التي أشار الدرمكي إلى بعض الملاحظات البسيطة، كذلك الحال بالنسبة للشاعر محمد المر بالعبد المهيري.

المشترك السابع

ومع آخر ثلاثة مشتركين، أطل المشترك السابع محمد أحمد الجسمي من جزر القمر، مقدماً قصيدته حيث أشاد سيف السعدي بجزالة كلماته وحضوره الشعري، فيما قدم الشاعر عوض بن حاسوم الدرمكي بعض الملاحظات والمفردات الخاصة بقصيدته، وذلك قبل أن يقدم المشترك الثامن أحمد بن محمد العامري من سلطنة عمان قصيدته التي مدح فيها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وغلب عليها الطابع الوطني ونالت إعجاب وإجماع لجنة التحكيم، فيما اختتم المشترك الأخير في هذه الحلقة أحمد محمد الفهدي من الإمارات منافسات هذه الحلقة، مع استخدام العديد من المحسنات اللغوية، وإعجاب أعضاء التحكيم بأدائه الشعري وسط توقعات بولادة نجم جديد في الساحة الشعرية الإماراتية على حد تعبير الشاعر محمد المر بالعبد المهيري.

تكملة المشوار

ومع صعود المشتركين التسعة إلى مسرح «راعي القصيد»، أشار مقدم البرنامج الجديد إلى أن لجنة التحكيم اختارت المواهب التي جمعت بين متانة النص والإبداع في الأداء، ليكملوا مشوار الوصول إلى الحلقة النهائية وتتويج الفائز بلقب البرنامج، إضافة إلى جوائز نقدية تصل إلى أكثر من (500 ألف درهم ستوزع على الفائز بالمركز الأول وبقية الفائزين في النسخة الأولى من البرنامج الجديد.

مواعيد البث

يبثّ برنامج «راعي القصيد» على قناة سما دبي، الاثنين الساعة: 20:30 بتوقيت الإمارات، والإعادة الثلاثاء الساعة: 01:30 صباحاً، ومنتصف النهار، ويوم الجمعة الساعة: 13:30 بتوقيت الإمارات، وبعد عرضه على قناة سما دبي يعاد بثّه مباشرة عبر أثير إذاعة نور دبي، إضافة إلى البث الفضائي عبر «الستالايت» وتطبيق «آوان».