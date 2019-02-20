«اتحاد الكتاب» يحيي اليوم الذكرى السابعة لرحيل أحمد راشد ثاني

المصدر: أبوظبي - البيان

يُحيي اتحاد كُتاب وأدباء الإمارات في أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، الذكرى السابعة لرحيل أحمد راشد ثاني التي تصادف اليوم الأربعاء بفعالية تشتمل على ندوة تستذكر سيرة وتجربة الراحل، تنظم يوم الأحد المقبل في السابعة والنصف مساءً في مقر اتحاد كُتاب وأدباء الإمارات الجديد بمركز أبوظبي الثقافي والمعرفي.

ويشارك فيها كل من الباحث الدكتور حمد بن صراي أستاذ التاريخ القديم بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات، والمؤلف والمخرج المسرحي ناجي الحاي، ويديرها سعيد حمدان مدير إدارة برامج المكتبة الوطنية في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وتسبق الندوة قراءات شعرية من ديوان أحمد راشد ثاني، وتختتم بفقرة موسيقية عبارة عن عزف وأداء القصائد المغناة للشاعر الراحل.

والشاعر الراحل أحمد راشد ثاني، باحث تراثي وكاتب مسرحي إماراتي، وُلد بإمارة الشارقة سنة 1962، وكتب قصيدة النثر، كما اهتم بجمع التراث الشفاهي وتدوينه، صدر له الكثير من المؤلفات في الشعر والحكايات الشعبية والمسرح، وتوفي أحمد راشد ثاني يوم الاثنين 20 فبراير 2012 عن عمر يناهز خمسين عاماً، وصدر عنه بعد وفاته عدة كتب منها «أحمد راشد ثاني بين التاريخ والتراث» للدكتور حمد بن صراي الصادر عن اتحاد كُتاب وأدباء الإمارات، وكتاب «أحمد راشد ثاني وجودياً» لعلي أبو الريش الصادر عن دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.

ومن جهة اخرى، يستضيف اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في السابعة من مساء اليوم في قاعة أحمد راشد ثاني - قناة القصباء - الشارقة ضمن فعاليات نادي النقد، الدكتورة بديعة الهاشمي في محاضرة بعنوان: (القصة القصيرة جداً في الإمارات - قراءة نقدية في مجموعات قصصية). وسيتم خلالها التعريف بمصطلح القصة القصيرة جداً والإشكاليات النقدية التي تواجهها، وظهورها في الأدب الإماراتي وأبرز كتّابها.

والكاتبة بديعة الهاشمي حاصلة على الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها تخصص الأدب والنقد. وتعمل محاضراً بكلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة، قسم اللغة العربية.