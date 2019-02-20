«كُلنا نقرأ».. أسبوع ثقافي بجامعة الشارقة تحييه 22 دار نشر ومؤسسة

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

نظمت عمادة شؤون الطالبات بجامعة الشارقة، أخيراً، المهرجان الرابع للقراءة «كلنا نقرأ»، الذي تستمر فعالياته على مدار أسبوع ليضم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية المتنوعة، إلى جانب معرض للكتب بمشاركة أكثر من 22 دار نشر ومؤسسة ثقافية، كما يضم العديد من ورش العمل والجلسات الحوارية الأدبية والعلمية والثقافية والشعرية باستضافة نخبة من الكُتاب والأدباء والشعراء، التي تهدف إلى ترسيخ قيمة القراءة لدى الطالبات لما لها من أثر كبير في تطوير الذات والفكر وصقل الشخصية.

حضر الافتتاح الدكتورة سلامة الرحومي عميدة شؤون الطالبات، وعدد من عمداء الكليات ومديري الإدارات، كما حضر الافتتاح أيضاً نورة بنت هدية مديرة مبادرة ثقافة بلا حدود، ومروة العقروبي مديرة ملف مكتب الشارقة عاصمة عالمية للكتاب، ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، والطالبات.

ومن أبرز الورش والمحاضرات التدريبية التي عُقدت على هامش المعرض محاضرة بعنوان «العلاج بالقراءة» للدكتورة سمية الشمايلة مرشدة نفسية بالعمادة، ومحاضرة «سيكولوجية القراءة» للدكتورة بشرى العكايشي من قسم التربية بجامعة الشارقة.. وورشة «لغة الإشارة» لسعيد سمير من مركز الموارد لذوي الإعاقة بجامعة الشارقة.. وغير ذلك الكثير.