«الفجيرة للسياحة» تعرض الآثار بـ «الهولوجرام»

المصدر: Ⅶ الفجيرة - وام

بــدأت هيئـة الفجيــرة للسياحــة والآثار باستخــدام «تقنية الهولوجرام» لعــرض أهـم القطـع الأثرية التــي تــم اكتشافها فـي مواقــع أثريـة مختلفــة فــي إمــارة الفجيرة وتعـود لعــدة عصـور قديمـة، وذلك تزامنـاً مـع «شهـر الإمـارات للابتكـار».

وتعرض تقنية الهولوجرام القطع الأثرية بنظام ثلاثي الأبعاد، حيث تسمح برؤية القطع من كل الاتجاهات، وتمنح زوار متحف الفجيرة فرصة رؤية القطعة عن قرب وبكل تفاصيلها، وتم إطلاق التقنية تحت عنوان «الابتكار يبدأ بك»، إيماناً بأهمية استخدام التقنيات بشكل ذكي يخدم أهداف الهيئة بشكل عام، والمتحف بشكل خاص، وتنفيذاً لمخرجات العصف الذهني لمحاضرة «متاحفنا والابتكار»، التي عقدت خلال شهر الابتكار العام الماضي.