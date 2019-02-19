رسالة تكشف خبايا قصة سليمان القانوني و"روكسيلانا"

المصدر: البيان الإلكتروني

لقيت قصة الحب "العثمانية" التي جمعت بين السلطان سليمان القانوني وزوجته هرم سلطان "روكسيلانا"، شهرة واسعة في مختلف أنحاء العالم، ونُسجت حولها قصص وروايات، إلا أن رسائل قديمة كُشف عنها مؤخرا، ألقت الضوء على طبيعة العلاقة التي جمعتهما.

وكشف الأرشيف الرئاسي في تركيا عن رسالة كتبتها هُرم سلطان إلى سليمان القانوني عندما كان الأخير في ساحة المعركة، وقد وصفها مراقبون بأنها أحد أفضل الأمثلة على الشعر والنثر التركي في العصر العثماني، بحسب سكاي نيوز.

وتخللت فترة حكم سليمان القانوني من 1520 إلى 1566 العديد من الحملات العسكرية، كما شهدت تطورا في مجالات القانون والأدب والفن والهندسة المعمارية.

أما بالنسبة للرومانسيين، فإن سليمان القانوني معروف أيضا بقصته مع زوجته هرم، التي كانت في أحد الأيام ضمن "عبيده"، وفق ما ذكرت صحيفة "حرييت" التركية.

وهُرم، المعروفة أيضا بـ"خُرَّم سلطان"، هي زوجة سليمان القانوني، ووالدة ابنه وخليفته سليم الثاني. وتعرف أيضا باسمها الأصلي "روكسيلانا".

وتقول هرم في الرسالة التي كشف عنها، الموجهة إلى زوجها السلطان: "لقد ضللت في هذا الكون. عشت أفضل سنوات حياتي تحت حمايتك، مثل اللؤلؤة في صندوق مجوهراتك. الرجاء قبول هذه الرسالة من جاريتك البائسة العاجزة، التي تعاني في غيابك".

وتضيف في الرسالة التي كتبت في عام 1526: "أجد فقط السلام بجانبك. الكلمات والحبر لا يكفيان للتعبير عن سعادتي وفرحتي عندما أكون بجانبك. ذكريات الأيام التي قضيناها معا، اللحظات التي تشاركناها، تملأ قلب خادمتك".

وأرفقت هرم قطعة من ملابسها غارقة في الدموع مع الرسالة التي جاء فيها أيضا: "يا عزيزي السلطان، أصلي إلى الله من أجل رؤية وجهك المبتهل مرة أخرى. لا مزيد من البعد من الآن فصاعدا. أتمنى من ربي أن يكون سلطاني، حبيبي، سعيدا دائما في الدنيا والآخرة".

وجاءت هرم إلى البلاط الملكي فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، وسرعان ما جذبت انتباه سليمان القانوني على الفور، وأصبحت المفضلة لديه، إذ كسر البروتوكول الملكي وجعلها زوجته.

وكان لسليمان القانوني من هرم 6 أبناء، هم محمد ومحرمة سلطان وعبد الله وسليم الثاني وبايزيد وجيهانغير. وصعدت لتصبح واحدة من الشخصيات النسائية الأكثر تأثيرا في التاريخ العثماني.