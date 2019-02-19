يسرق سيارة ويتصل بالشرطة للإبلاغ عن حادث

المصدر: د ب ا

قام رجل ألماني بسرقة سيارة، وتسبب في مطاردة السلطات له، في عملية شاركت بها مروحية تابعة للشرطة، قبل أن يصدم السيارة، ثم اتصل بالشرطة للإبلاغ عن الواقعة.

ويُزعم أن الشاب /24 عاما/ سرق السيارة في مدينة بويبلينجن بجنوب البلاد، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، وقادها إلى لودفيجسبورج، على بعد نحو 40 كيلومترا. ثم فقد السيطرة على السيارة في لودفيجسبورج، ودخل بها إلى دائرة مرورية، واصطدم بسيارة متوقفة، قبل أن يوقف سيارته عند جدار أحد المنازل.

وقد تعرض الشاب لإصابة بسيطة، ثم تردد أنه فر من المكان، ولكنه اتصل بالشرطة للإبلاغ قبل أن يغادر المكان. وبعد استدعاء مروحية، عثرت الشرطة عليه في منزله. وقالت السلطات إنهم احتجزوه في مركز الشرطة خلال الليل حتى يسترد صوابه من الكحول.

وأوضحت الشرطة أن الشاب دمّر السيارة التي سرقها، والتي كانت من طراز "هوندا"، وأن الحادث أدى بشكل عام إلى خسائر تقدر بنحو 20 ألف يورو (22 ألفا و560 دولارا).

كما أشارت الشرطة إلى أن الشاب ليس لديه رخصة قيادة في الوقت الحالي.