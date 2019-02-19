إغلاق فروع كنتاكي في عاصمة منغوليا بعد إصابة نحو 40 شخصاً بالتسمم

المصدر: البيان الإلكتروني

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة"شينخوا" أمس الاثنين بأن الـ40 شخصا أصيبوا ببكتيريا شيجيلا من المياه الملوثة في فروع كنتاكي في منطقة خان أول في أولان باتور الأسبوع الماضي.

وتؤدي الإصابة بهذه البكتيريا للحمى وتشنجات في المعدة وإسهال دموي.

وقالت وكالة التفتيش المتخصصة في أولان باتور لشينخوا إنه سوف يتم القيام بعملية تفتيش جديدة.

ويشار إلى أن فروع كنتاكي في منغوليا تخضع لإدارة مجموعة" تافان بوجد"، أحد أكبر الشركات في البلاد التي تعمل في مجالات السياحة والخدمات المالية والتعدين والبضائع الاستهلاكية.