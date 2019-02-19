«الوطنية للثقافة والعلوم» تكرّم جمعة الماجد

المصدر: Ⅶدبي - البيان

كرمت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم جمعة الماجد رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، خلال استقباله أول من أمس وفدَ اللجنة الذي زار المركز برئاسة أمل محمد الكوس، وكيل مساعد - وزارة التربية والتعليم، والأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وأحمد سمارة، المنسق الوطني لشبكة المدارس المنتسبة لليونسكو، والدكتور محمد أبو غزلة، خبير تربوي في وزارة التربية والتعليم، وسارة آل علي، تنفيذي ومنسق برامج في وزارة التربية والتعليم، وريم حسين مديرة المدرسة التأسيسية ومنسق مشروع اليونيسكو في المدارس الأهلية الخيرية بدبي.

يأتي هذا التكريم بمناسبة انضمام المدارس الأهلية الخيرية التي أسسها جمعة الماجد إلى شبكة المدارس المنتسبة لليونيسكو في دولة الإمارات، لتميزها وإسهاماتها البارزة وعملها المثمر في تحقيق أهداف برامج اليونيسكو.