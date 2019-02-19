«الحصن الحصين» أنشودة إماراتية تنطلق غداً من رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

أعلن فريق فرحة وطن بالتعاون مع دائرة المتاحف والآثار في رأس الخيمة ورجل الأعمال فهد الشيراوي، انطلاق فعاليات مهرجان «الحصن الحصين» غداً الأربعاء، بمنطقة متحف رأس الخيمة الوطني، الذي يحمل معاني الحب والولاء لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وتخليداً لذكرى المغفور له بإذن الله الشيخ صقر القاسمي، طيب الله ثراه.

وأوضحت مريم الشحي، عضو فريق «فرحة وطن» خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم، أمس، في متحف رأس الخيمة الوطني للإعلان عن فعاليات المهرجان الوطني الذي يقام غداً الأربعاء، ويتضمن 5 لوحات تراثية إماراتية تشكل تفاصيل «الحصن الحصين».

وأشارت إلى أن فعاليات الاحتفالية كتبها الشاعر عبد الله الهدية بكلمات من الحب والوفاء، ترددها الفرق الشعبية والتراثية وطلبة المدارس، ويرويها الإعلامي وليد الشحي، ومريم الشحي، لتجديد العهد والولاء لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، الحصن الحصين وصاحب النهضة الشاملة التي تشهدها إمارة رأس الخيمة في مختلف المجالات، انطلاقاً من الإرث الكبير الذي خلده المغفور له الشيخ صقر القاسمي، طيب الله ثراه.

وأوضح الإعلامي محمد غانم، مدير عام هيئة إذاعة رأس الخيمة، أن اختيار متحف رأس الخيمة الوطني لاستضافة فعاليات المهرجان، كونه شاهداً على تاريخ الإمارة القديمة، ودوره في الأغراض الدفاعية عن رأس الخيمة، كما تم اتخاذه سكناً للأسرة الحاكمة قبل عام 1920، وفي وقت لاحق أمر المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي، استخدام الحصن مقراً للشرطة، قبل أن يتحوّل إلى متحف وطني في عام 1987.

برامج عائلية وتثقيفية

وأشار إلى أن الفعالية تتضمن سلسلة من البرامج العائلية والتثقيفية عن تاريخ إمارة رأس الخيمة، وأنشطة تفاعلية ومسابقات وعروض الفنون الشعبية الإماراتية مثل العيالة والرزفة، التي ستقام في فناء المتحف.

وأكد رجل الأعمال فهد الشيراوي أن رعاية الفعالية وتقديم الدعم يأتي انطلاقاً من الدور الوطني لأبناء الدولة رداً للجميل، والتعبير عن معاني الوفاء وتجسيداً للحب الذي نحمله جميعاً لمقام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي الذي قاد سفينة التقدم والازدهار الذي تشهده إمارة رأس الخيمة، إحدى إمارات الدولة الباسمة، حيث أردنا من خلال الفعالية التي تكاتف فيها الجميع لإثراء المهرجان، أن نعطي الفرصة لأبناء الدولة والمقيمين للتعبير عن المشاعر الصادقة لوطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة في وطن السعادة.

وأوضحت أمل إبراهيم النعيمي مديرة مكتب الاتصال المؤسسي بدائرة المتاحف والآثار برأس الخيمة، أن متحف رأس الخيمة الوطني يرجع تاريخه إلى أواسط القرن الثامن عشر الميلادي، بوصفه أحد المعالم التاريخية في دولة الإمارات، ويعد شاهداً حياً على تاريخ الإمارة وما تفرد به أهلها من مهن وحرف تقليدية، مشيرة إلى أن استضافة الحدث يأتي تعزيزاً لعلاقات الشراكة مع المجتمع، مؤكدة حرص اللجنة المنظمة على تقديم فعالية متميزة.