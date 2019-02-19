مهرجان طيران الإمارات للآداب.. «ما بعد التسامح»

المصدر: Ⅶ دبي- خلود حوكل

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح أن مهرجان طيران الإمارات للآداب يمثل أحد أهم الفعاليات الثقافية التي تحتل موقعاً مرموقاً على خارطة الأنشطة السنوية الثقافية والأدبية والفكرية في الإمارات، مشيراً إلى أن وزارة التسامح تعتز بتقديم الدعم والمساندة للمهرجان هذا العام الذي يتزامن مع احتفالات الدولة بعام التسامح، وبصفة خاصة تعتز الوزارة بأنها ترعى أنشطة المهرجان بدورته الـ11، التي تنتظم تحت عنوان «ما بعد التسامح».

وأضاف معالي الشيخ نهيان في كلمة لمعاليه وزعت خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس في فندق «انتركونتيننتال دبي» فيستفال سيتي، للإعلان عن تفاصيل المهرجان: إن الوزارة وهي ترعى هذه الأنشطة المهمة تؤكد أن الزيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وإعلانهما وثيقة الأخوة الإنسانية من أبوظبي، بما تسعى إليه من بناء عالم أكثر سلاماً وأكثر تسامحاً، تؤكد أن ذلك كله يمثل نقطة انطلاق ممتازة لهذه الأنشطة والفعاليات هذا العام.

تحدث في المؤتمر الصحفي سيعد النابودة المدير العام بالإنابة لهيئة دبي للثقافة والفنون، وأحلام البلوكي مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، والشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية، وسالم المري مساعد المدير العام لقطاع الشؤون العلمية والتقنية بمركز محمد بن راشد للفضاء. إذ أكدوا أهمية هذا الحدث، الذي ينظم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مطلع شهر مارس: من 1 إلى 9 مارس.

وجوه شابة

وأكد سعيد النابودة خلال المؤتمر، دعم سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للثقافة والفنون، للمهرجان الذي يحرص على طرح الجديد خلال كل موسم، حيث يقدم هذا العام، وجوهاً شابة وجديدة من المؤلفين والكتاب للمشاركة ضمن جلساته وفعالياته في هذه الدورة، حيث يشارك أكثر من 170 كاتباً من مختلف أنحاء العالم.

مفاجأة

وأعلنت أحلام البلوكي عن مفاجأة المهرجان الكبرى، إذ تخصص خمس تذاكر ذهبية، تمكن أصحابها من حضور جميع الفعاليات والأنشطة والجلسات الخاصة في المهرجان، وتوفر لهم أولوية الحصول على توقيع الكتب، والمشاركة في الفعاليات الحصرية للمؤلفين والانضمام للفعاليات المسائية، إضافة إلى حصولهم على قلم فاخر، مطلي بالذهب ومزود بريشة ذهبية عيار 18 بتكلفة 1000 دولار، وبينت أنه بدعم من هيئة دبي للثقافة والفنون وضمن فعاليات شهر القراءة سيحظى حاملو هذه التذاكر بفرصة زيارة متاحف دبي خلال شهر مارس مجاناً، كما سيحصل الفائزون على هذه التذاكر أثناء عملية البحث عن الكنز في فستيفال سيتي مع إتاحة أول دليل على الموقع الإلكتروني وباب المشاركة مفتوح حتى الرابع والعشرين من شهر فبراير الجاري، إضافة إلى فرصة للفوز بتذكرة ذهبية ثانية عبر إذاعة (دبي لاين)، حيث تبلغ قيمة التذكرة 20 ألف درهم إماراتي.

الكلمة المكتوبة

وقال الشيخ ماجد المعلا : قبل أكثر من عقد من السنين، يضع مهرجان طيران الإمارات للآداب، الاحتفال بالكلمة المكتوبة على رأس أهدافه، ويوفر في كل عام فرصاً فريدة للتواصل والتفاعل مع كوكبة من كبار الكتاب والروائيين العالميين أمام القراء، الكبار والصغار على السواء. ويستكشف الحضور في كل عام، أفكاراً جديدة من خلال قوة الكتاب، ونحن فخورون بأن هذا الحدث، الذي رعيناه ودعمناه منذ انطلاقته، يساهم في تشكيل مستقبل الثقافة والفنون في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويبني جسوراً للتفاهم والتواصل بين مختلف الثقافات. لذا، فإن من المناسب أن يتضمن مهرجان طيران الإمارات للآداب هذا العام مفهوم ما وراء التسامح، ما سيساعد على استكشاف قوة اللغة والأدب وكيف يمكن أن يعزز التعايش، ومختلف الأفكار ووجهات النظر، في جو من التسامح والاحترام المتبادل.

ويخصص المهرجان في يومه الأول، جلسة خاصة بالرحلة للمريخ، حيث قال سالم المري: يتحدث في الجلسة أول بطلين إماراتيين، سيزوران المريخ، في أول ظهور علني لهما، وسيناقشان من خلالها برنامج الفضاء الإماراتي وأبرز إنجازاته والتطورات التي طرأت عليه، وسيتحدثان عن رحلتهما للمريخ التي اقترب موعدها.

أفضل المساهمات

يخصص المهرجان في جناح خاص بالكتب السمعية تسجيل أقوال الزوار عن التسامح والتعبير عن آرائهم بفاعلية، حيث سيتم تضمين أفضل المساهمات في ملف صوتي خاص بمهرجان طيران الإمارات والذي سيكون متاحاً للتنزيل من خلال منصة "سنوري تيل".