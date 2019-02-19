بينيانا يُحيي حفلاً مع موسيقيي بيت العود في أبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ضمن برنامجها الموسيقي السنوي؛ حفلاً مميزاً لموسيقى الفلامنكو يحييه الملحن وعازف الجيتار المبدع كارلوس بينيانا في 21 الجاري بمنارة السعديات بأبوظبي.

يستعرض بينيانا في الحفل رؤيته المبتكرة لموسيقى الفلامنكو، واهتمامه بمزج الأنماط الموسيقية المختلفة، وينضم إليه على خشبة المسرح عدد من طلاب وأساتذة بيت العود بعد أسبوع كامل من الجلسات التدريبية التي جرت في الأكاديمية خلال الفترة ما بين 16 و20 فبراير.

إرث طويل

ولد كارلوس بينيانا عام 1976 لعائلة موسيقية تتمتع بإرث طويل في فن الفلامنكو، حيث كان والده وجده عازفين مشهورين. وبعد أن تعلم المبادئ الأساسية لعزف الفلامنكو من والده، التحق بالمعهد العالي للموسيقى في قرطاجنة لدراسة العزف على الجيتار الكلاسيكي. وهو يعمل حالياً عازفاً، وأستاذاً لجيتار الفلامنكو في المعهد العالي للموسيقى في مورسيا، ومديراً فنياً لـ «مهرجان مورسيا الدولي للجيتار».

جوائز

فاز بينيانا خلال مسيرته الفنية بالعديد من الجوائز لتميزه الموسيقي، بما فيها جائزة «بوردون مينيرو» الأولى في «مهرجان كانتيس مينيرو الدولي» (1996)، وجائزة «رامون مونتويا الوطنية للجيتار» في «مهرجان قرطبة لفنون الفلامنكو» (1998)، وجائزة «سابيكاس» الأولى في مهرجان «كالاسبارا الوطني لشباب الفلامنكو».