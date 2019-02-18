لم تسدد الدين .. فأخذتا رضيعتها رهينة

المصدر: د ب ا

ذكرت وسائل الإعلام الروسية اليوم الاثنين أن موظفتي جمع ديون روسيتين متهمتان بأخذ طفل امرأة كضمان لعدم سداد قرض.

وقامت موظفتا جمع الديون بخطف رضيعة "عشرة أشهر" أمس الأحد بينما كانتا تطالبان بالأموال من منزل المرأة الواقع بإحدى ضواحي سانت بطرسبرج، أكبر مدينة بروسيا.

وقال أحد ممثلي الشرطة في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الرسمية إن الأم /40 عاما/ لم تسدد الدين "لعدم توافر أموال".

وأفاد التقرير بأن موظفتي جمع الديون أحضرتا الرضيعة فيما بعد إلى أحد مراكز الشرطة وأعيدت الطفلة إلى والديها. وجرى فتح تحقيق.