شجرة عيد ميلاد تقود لاكتشاف جثة عجوز

المصدر: د ب ا

بعد مرور شهرين تقريبا من الاحتفال بعيد الميلاد (الكريسماس) لاحظت سيدة مارة في شارع شرقي ألمانيا وجود شجرة عيد ميلاد لا تزال مضاءة، مما أثار شكوكها. وقاد هذا الأمر الشرطة بعد ذلك لاكتشاف جثة سيدة عجوز في قبو المنزل الذي توجد به هذه الشجرة.

وذكرت الشرطة اليوم الاثنين عن تلك الواقعة التي شهدتها بلدة مرزبورج في ولاية سكسونيا-أنهالت شرقي ألمانيا أنها ألقت القبض على ابن السيدة العجوز/51 عاما/، وأنه يتم إجراء تحقيقات ضده حاليا على خلفية اشتباه في ارتكابه جريمة قتل.

وكانت قد بدأت التحقيقات في الأساس على خلفية بلاغ السيدة التي رأت الشجرة المضاءة عبر نافذة أمس الأحد.

وعثر أفراد الشرطة بعد ذلك على السيدة المتوفية في قبو المنزل، بحسب بيانات الشرطة بمدينة هاله.

ويشتبه أن السيدة -المحتمل أن يكون عمرها /76 عاما/- كانت ضحية جريمة عنف منذ فترة طويلة.

ومن المخطط تشريح جثة السيدة العجوز على يد أخصائي الطب الشرعي، بحسب الشرطة.