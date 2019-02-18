«الشارقة للكتاب» تدعم رسامي كتب الأطفال الإماراتيين

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

ضمن جهودها الرامية إلى الارتقاء بصناعة النشر، أطلقت هيئة الشارقة للكتاب، مشروع «ورش الإنتاج الفني»، الهادف إلى تعزيز قدرات الرسامين الإماراتيين، ودفعهم لابتكار الحلول البصرية الجديدة والإبداعية لقصص وكتب الأطفال.

ويأتي برنامج الورش ضمن استعدادات الهيئة للمشاركة في فعاليات اختيار الشارقة ضيف شرف معرض بولونيا الدولي لكتب الأطفال 2020، حيث تعقد الورش بمقر الهيئة بهدف تطوير عمل الرسامين الإماراتيين، والارتقاء بقدراتهم في مجال الرسوم التوضيحية الموجهة للطفل، ونحو ابتكار رسوم احترافية لكتب عربية وعالمية مختارة.

وخصصت الهيئة للإشراف على المشروع نخبة من الفنانين الرسامين العرب والعالميين.