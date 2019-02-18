«ترامبو إكستريم» وجهة ترفيهية جديدة في العين

المصدر: العين - البيان

شهدت مدينة العين، انطلاق مركز «ترامبو إكستريم»، الوجهة الترفيهية الموجهة للأطفال، برعاية وحضور الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، والفنانة الإماراتية أريام، ونظمت ترامبو إكستريم، حفلاً بمناسبة افتتاح فرعها الأول في الإمارات، بحضور إعلاميين وناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، وجمع من كبار الشخصيات في العين مول.

وكشفت «ترامبو إكستريم»، أنها ستقدم أكثر من 15 لعبة ترفيهية للأطفال لقضاء وقت ممتع مع والديهم. ويركز المركز على تكريس طاقة الأطفال لأنشطة واقعية وحركية، بدلاً من إنفاق الوقت المفرط في ألعاب الفيديو والنظر إلى الشاشات.

وقال جي سي فان دينبيرغ المدير العام لترامبو إكستريم: «يسعدنا أن يكون ترامبو إكستريم في العين، لنقدم مجموعة من الألعاب المتميزة لسكان المدينة».