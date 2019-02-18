أسبوع التراث الكازاخستاني ينطلق اليوم في الشارقة

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

تنطلق مساء اليوم فعاليات وأنشطة أسبوع التراث الكازاخستاني، في مركز فعاليات التراث الثقافي «البيت الغربي»، ضمن برنامج «أسابيع التراث العالمي»، الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث، تحت شعار «تراث العالم في الشارقة»، وتستمر على مدار 5 أيام، حتى يوم الجمعة المقبل، حيث يجول الزوار والجمهور وعشاق التراث، في رحلة عبر التاريخ، ليتعرفوا إلى مختلف مكونات التراث الكازاخستاني، من فنون شعبية، وموسيقى، وطرب، وحضارة عريقة، تمتد جذورها لآلاف السنين.

وقال الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث: «تحل جمهورية كازاخستان ضيفاً على أسابيع التراث العالمي لهذا الشهر، لنتعرف من خلال هذه الاستضافة إلى تراثها العريق، ونغوص في أعماق التاريخ، وننهل من كنوز العلم والمعرفة، ما يشكل زاداً لنا جميعاً، خصوصاً أن ما سيقدمه الأصدقاء الكازاخيون من لوحات فنية وتراثية وعروض شعبية، سيكون هدية لكل عشاق التراث، لمعرفة المزيد عن تراث جمهورية كازاخستان الغني».

وتابع المسلم: «تعتبر كازاخستان وجهة سياحية متميّزة، كما أنها ذات ثقافة عريقة، وتراث غني يتقاطع في كثير من مكوناته وعناصره مع التراث العربي والإسلامي».