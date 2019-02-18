«دبي للعروس 2019» يختتم فعاليته بنجاح باهر

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

اختتم «معرض دبي للعروس 2019»، أمس، فعاليته بعد برنامج حافلٍ استمر على مدى 4 أيام متتالية شهدت استعراض أحدث صيحات الزفاف والأزياء الراقية بأسعار مخفضة، وتصاميم المجوهرات الفاخرة، ولقاءات مع مشاهير مواقع التواصل وعروضاً خاصة على أحدث الابتكارات في عالم العناية بالجمال والشعر والصحة. وأقيم المعرض في مركز دبي التجاري العالمي وامتدت فعالياته التعليمية والترفيهية الهادفة على مساحات واسعة ضمت أقساماً مخصصة، واستقطبت حشوداً كبيرة من عاشقات الموضة والسيدات اللواتي يتحضرن لحفلات زفافهنّ.

فعاليات

احتشد الزوار المتلهفون يومياً حول المنصة الرئيسة في قسم «سيكريت جاردن» للاطلاع على أحدث تشكيلات الأزياء التي تحمل توقيع أبرز المصممين والعلامات مثل دار «سيفدا للأزياء والخياطة والتطريز»، ومصممة الأزياء الهنديّة ريتو كومار، ودار «بييرو كاميلو»، ودار «آبل وانج»، ودار «جاريمون روفيروس كوتور»، و«نور خنجر للأعمال الفنية»، و«أتيلييه زهرة»، والمصمم فيرن وان من دار «أماتو كوتور»، إلى جانب عروض الأزياء الحصرية لـ«معرض دبي للعروس».

فيما شهدت العروض التوضيحية اليومية من صالون «تيبس أند توز» ومجلة «سافوار فلير»، و«مستشفى الإمارات التخصصي»، و«المركز الكندي الطبي»، و«قمرة» للتصوير الفوتوغرافي، واستمتعوا الزوار كذلك بالعرض الترفيهي الراقص «موف أند غروف» مع ريا بيري.

نخبة

استضاف المعرض نخبة من أبرز مشاهير مواقع التواصل والشخصيات المؤثرة في عالم الموضة والأزياء، وحظي الزوار بفرصة حصرية للقائهم والتقاط الصور معهم، بمن في ذلك نهى نبيل، ودانة الطويرش التي ستصبح عروساً عما قريب، ولطيفة الشمسي، والريم سيف، وفاطمة حسام اللواتي يلعبن دوراً مؤثراً في عالم الأزياء والجمال والصحة وأنماط الحياة.

فيما استعرض ممثلون عن نخبة من المتاجر المتخصصة بإعداد قوالب الكيك وحلوى الزفاف، مهاراتهم الاستثنائيّة على مدار أيام المعرض، ومن بينهم «شاتو بلانك»، و«هاوس أوف كيك»، و«ذا كيك لاب»، و«لادوريه»، و«ديكوريتف كيكس باي مانوري» ومخبز «ماجنوليا». وحظي الزوار بفرصة للتعرف على فن تزيين قوالب الحلوى وتذوق عينات من قوالب الكيك التي تم تصميمها محلياً وإعدادها حصرياً للمعرض بمنتهى الحرفية والإبداع.

جوائز

ولم يخيب المعرض ظن الزوار الذين ترقبوا الإعلان عن الجائزة الكبرى بفارغ الصبر، حيث تم تكريم روّاد القطاع. وحصلت فاندا نوفاك، المصممة البولندية على جائزة «أفضل متجر لتصميم فساتين الأعراس» المرموقة، في حين حصل «دانس» على جائزة أفضل موسيقى وعروض ترفيهية. كما حصلت «ميمينكو كرييشن» على جائزة التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو للأعراس، أما «كو-أوريجيناليتي» فنالت جائزة تذكارات الزفاف. وتمكن «لا ماركيز» من الحصول على جائزة مجوهرات الأعراس، في حين فازت «فيفا ويدينجز» بجائزة تخطيط وتصميم الأعراس، وحصلت «زايا نوري آيلاند» على جائزة أفضل موقع للأعراس، كما حصلت «دبي أوبرا» على جائزة خيار الشعب بناء على تصويت الحضور، وهي بالتأكيد تستحق هذه الجائزة في عالم مواقع الأعراس.