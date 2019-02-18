مهرجان أضواء الشارقة يختتم 11 يوماً من الإبداع والإبهار

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

أسدلت «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» أول من أمس، الستار على «مهرجان أضواء الشارقة 2019»، المقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي أضفى ألقاً خاصاً على الصروح العمرانية الراقية، التي أخذت الناظر في رحلة فريدة لاستكشاف الثقافة الغنية لإمارة الشارقة، والتعرّف إلى مراحل تطوّر الحضارات والمجتمعات.

ولقيت الدورة التاسعة إقبالاً لافتاً من الزوار والسياح، الذين استمتعوا بالعروض الضوئية المبهرة، التي رسمت لوحات بصريّةٍ خلابة في سماء الشارقة، بتوقيع نخبة من الفنانين العالميين، الذين جسدوا شعار «الثقافة والعائلة» بإبداعات فنية على مدى 11 يوماً متتالياً.

دعامة

وأثبت «مهرجان أضواء الشارقة» مجدداً، أنه دعامة حيوية لقطاع المهرجانات والفعاليات في إمارة الشارقة، والذي يسهم في دفع عجلة نمو القطاع السياحي والتنويع في مكوّنات التنمية الاقتصادية. وجذبت دورة عام 2019، أكثر من 1,200,000 زائر، بنمو قدره 20 %، مقارنة بمليون زائر في العام الماضي، لحضور 20 عرضاً ضوئيّاً مميزاً، تزيّن بها 17 موقعاً في مختلف أنحاء الإمارة بالألوان والأضواء.

وتميزت الدورة الحالية بسلسلة من العروض الضوئية، التي أظهرت إبداعات الفنانين العالميين في استخدام التكنولوجيا الضوئية الحديثة بطرق مبتكرة، تضمنت تصاميم الغرافيك، والخط العربي، والألوان الممتزجة مع بعضها والتي ترافقت مع مقطوعات موسيقية.

نجاح

وأوضح خالد جاسم المدفع رئيس «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»، أنّ «مهرجان أضواء الشارقة 2019» شهد زخماً كبيراً، في دلالةٍ على نجاح الدورات الماضية، التي نعمد عبرها لإبراز مكانة الشارقة، كمنارة إشعاع ثقافي وحضاري، مستلهمين أهدافنا من الرؤية الثاقبة لصاحب السمو حاكم الشارقة.