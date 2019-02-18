«شعراء بيننا».. فقرة ثقافية جديدة لدار الشعر بمراكش

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت دار الشعر في مراكش فقرة جديدة ضمن برنامجها الثقافي للموسم الحالي، تحت عنوان «شعراء بيننا»، وهي فقرة تنفتح على أصوات شعرية من جغرافيات عالمية، وتدور فكرة النشاط الثقافي حول استضافة مبدع يقيم في المغرب، في جلسة حوارية، للاقتراب من عوالمه وأفق كتابته.

والبرنامج لقاء حواري مفتوح، تسهم عبره دار الشعر في خلق تقارب خلاق بين المنجز الشعري المغربي وجغرافيات شعرية كونية.

وشكّل اللقاء الأول مع الشاعر والأكاديمي اليمني أحمد الفلاحي، المقيم في المغرب أولى حلقات «شعراء بيننا»، وهكذا التقى جمهور الشعر، عضو اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، رئيس تحرير مجلة «نصوص من خارج اللغة»، صاحب دواوين «السقوط في الغيبوبة السامرية»، «للعبير أنياب» وغيرها.