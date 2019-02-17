اكتشفت أن الشبح رجل يختبئ بخزانتها

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

اعتقدت طالبة جامعية في نورث كارولينا أن شقتها مسكونة بعد أن بدأت الأشياء في الاختفاء منها لكنها صدمت بعد أن عثرت على رجل غريب يختبئ في خزانة ملابسها ويرتدي ملابسها.

ووفقا لـ "أوديتي سنترال" فإن الطالبة مادي قالت إن الشقة الواقعة في الحرم الجامعي التي تتقاسمها مع زميلتها كانت مسكونة بعد أن بدأت ملابسها بالاختفاء وبدأت بصمات يدوية غريبة تظهر على المرايا والجدران.

غير أنها اكتشفت في يوم السبت أنها لا تتعامل مع شبح ، ولكن هناك شيء مماثل مثير للخوف، ويتمثل برجل غريب يختبئ في خزانة ملابسها ويرتدي ملابسها.