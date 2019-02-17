شاهد.. مياه البحر المتجمدة تحاصر قوارب صينية

المصدر: البيان الالكتروني

توقفت المئات من قوارب الصيد الصغيرة في مكانها نتيجة تجمد المياه المحيطة بها، في مدينة داليان الساحلية، شمال شرق الصين.

فقد ضربت موجة صقيع المنطقة، وهي حالة تتكرر سنويا ابتداء من شهر ديسمبر تقريبا، وفق "يورونيوز"

فمع حلول الأربعاء الماض تعرضت المنطقة للتجمد، بحسب وزارة الموارد الطبيعية، ملمحة إلى أن مياه البحر في هذه المنطقة تتعرض للتجمد كل سنة، قبل فصل الربيع.