«فاشن ستار».. نخبة المواهب العربية في الأزياء والموضة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، إطلاق الموسم 4 من برنامج الواقع الجديد «فاشن ستار»، كأول برنامج عربي يهتم بنخبة المواهب العربية في مجال تصميم الأزياء والموضة، اليوم على شاشة «دبي ون»، وبعد غد (الثلاثاء) على شاشة تلفزيون «دبي»، وذلك بالتزامن مع انتهاء التحضيرات والاستعدادات الخاصة لاستيعاب المشاركين ضمن حلقات الموسم الجديد، المنتظر بحلة وإمكانات فنية وإخراجية كبيرة، تتماشى مع أهمية حضور مصممة الأزياء العالمية من أصل لبناني ريم عكرا، إلى جانب نديم شمّاس، الذي يتمتع بخبرة تزيد على 25 عاماً في مجال الأزياء وعالم الأعمال والإبداع، مع استمرار المذيعة التونسية ليلى بن خليفة في تقديم الموسم الجديد، وانضمام عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي.

فرصة

وأشارت سارة أحمد الجرمن مدير تلفزيون دبي، إلى أهمية إتاحة الفرصة لجميع المواهب العربية والخليجية الشابة، للمشاركة والمنافسة في الموسم الجديد من البرنامج، الذي يسعى إلى اكتشاف المواهب الحقيقية، والقادرة على إبراز تميزها في مجال تصميم الأزياء على امتداد الوطن العربي الكبير، والتعرف إلى إمكانات المشاركين الإبداعية للوصول إلى الانتشار والعالمية، إلى جانب التواصل والتفاعل الإيجابي، وسط أجواء من الحماسة والمغامرة، في الوقوف على خشبة المسرح، وتقديم أحدث التصاميم والابتكارات في عالم الأزياء، للمرة الأولى على شاشات التلفزة العربية، في الوقت الذي يعد برنامج «فاشن ستار»، البرنامج الأول من نوعه على شاشات التلفزة العربية.

تحضيرات

وتوقفت الجرمن، عند التحضيرات الكبيرة والإمكانات الإنتاجية الضخمة، التي تم رصدها من قبل تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، والتي يتم تقديمها للمرة الأولى بهذا الزخم الإنتاجي، حيث سيتم تصوير كافة الحلقات، اعتماداً على معايير ثابتة ترتكز على جودة المضمون الفكري والصورة الراقية، والتي تتناغم دائماً مع التوجه والرهان الدائم على التميز والريادة في النتائج التي تكلل هذه الأعمال، والجهود التي تقف وراءها فرق العمل المتخصصة، مجددة التأكيد أن شاشة تلفزيون دبي وقناة دبي ون، تسعيان دائماً إلى تقديم برامج موضوعية ذات مصداقية، تعكس الوجه الإنساني والحضاري لإمارة دبي خاصة، ولدولة الإمارات عامة، التي استطاعت التي تقدم النموذج العربي الناجح والقادر على مواكبة التطورات والإنجازات الكبيرة.

نجومية

وتحدثت الجرمن عن اختيار 12 مصممة ومصمم أزياء من مختلف الدول العربية، وتقديم الفرصة الحقيقة للنجومية والشهرة على المستوى العالمي، بعد مرور المشتركين الذين تم اختيارهم بعدة مراحل، وخضوعهم لعديد من الاختبارات في مجال الأزياء والتصميم، وإبداء الملاحظات من قبل لجنة التحكيم المتخصصة للمنافسة في الحلقات التي تم تصويرها في دبي، لتقديم تصاميم مميزة، فيما سيغادر مشترك واحد في كل حلقة، بعد وقوف ثلاثة متنافسين في منطقة الخطر، وصولاً إلى الحلقة الختامية، والفوز بجائزة نقدية تصل إلى (370 ألف درهم)، مؤكدة أن نجاح البرنامج، يأتي من خلال متابعة الجمهور وتفاعله مع المصممين المتسابقين في البرنامج الأول على شاشات التلفزة العربية، هذا في الوقت الذي سيقوم تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، بحملة تسويقية وترويجية واسعة للموسم الجديد، من خلال الإعلانات الطرقية والمراكز التجارية ومواقع الإنترنت، فضلاً عن إقامة العديد من الفعاليات والمسابقات الخاصة للجمهور على مدار حلقات البرنامج الجديد، ومن خلال مواقع شاشة تلفزيون دبي وقناة دبي ون على شبكات التواصل الاجتماعي.

سعادة

من جهتها، أعربت مصممة الأزياء العالمية ريم عكرا، عن سعادتها بالإطلالة الرابعة على الجمهور من خلال شاشة تلفزيون دبي وقناة «دبي ون»، وتقديم خبرتها العالمية في مجال الأزياء للجمهور العربي، ولمجموعة المصممين الشباب الذين تم اختيارهم بناء على الموهبة والقدرة على الابتكار والإبداع، في الوقت الذي يتميز البرنامج في موسمه الجديد بتقديمه لمواهب حقيقة عربية جديرة بالوصول إلى العالمية، وتحتاج إلى منصة إعلامية ناجحة لتقديمهم إلى الجمهور، الذي سيستمع بأجواء البرنامج، قائلة: «أتمنى أن يستمر نجاح البرنامج في موسمه 4، في جذب اهتمام الجمهور ومتابعة الشباب لما يتضمنه من أفكار جديدة وتصاميم عصرية، فضلاً عن تقديمه لمجموعة جديدة من المواهب الطموحة، التي أتوقع لها النجاح الكبير»، وأضافت: «كل الشكر إلى تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، وإلى جميع المصممين والقائمين على نجاح هذا البرنامج، وإلى جميع الجهات الراعية، التي ساهمت في استمرار ظهور «فاشن ستار»، كأول برنامج عربي متخصص في مجال الأزياء والموضة، وبمواصفات عالمية، لا تقل عن أي برنامج آخر على المحطات الأجنبية».

توقيت

يبث البرنامج ابتداء من اليوم الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات على شاشة «دبي ون»، ومساء الثلاثاء المقبل على شاشة تلفزيون دبي، الساعة 22:05، والإعادة الأربعاء الساعة 13:00، والسبت الساعة 14:00 ومنتصف الليل.