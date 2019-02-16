في "ولادة طبيعية" نادرة.. عراقية تضع 7 توائم

المصدر: البيان الالكتروني

في حالة نادرة وضعت امرأة عراقية 6 إناث وذكر واحد إثر ولادة طبيعية نادرة لسبعة توائم في بعقوبة بمحافظة ديالى العراقية.

و في بيان صادر عن المتحدث باسم دائرة الصحة في محافظة ديالى قال إن صحة الأم، البالغة من العمر 25 عاما، والتي لم يكشف عن هويتها، والتوائم السبعة جيدة، وأشارت تقارير إلى أن حالة الولادة السباعية هذه، ربما تكون أول حالة من نوعها في العراق .

وقال الزوج والد التوائم السبعة، يوسف فاضل، إنه وزوجته لم يخططا لإنجاب عائلة كبيرة، مشيرا إلى أن عدد أفراد أسرته من الصغار وصل إلى 10 الآن، ونشرت صور للتوائم السبعة، على حساب دائرة صحة ديالى في فيسبوك، وتبين أنهم بصحة جيدة.

ولدت المرأة، التى لم يتم ذكر اسمها، فى مستشفى بمحافظة ديالى شرق العراق، بينما أصدر متحدث باسم وزارة الصحة بيانا، أكد فيه أن الأم وأولادها يتمتعون بصحة جيدة، وفقا لجريدة الديلى ميل البريطانية، وقال يوسف والد التوائم، إنه وزوجته لم يخططا لإنجاب 10 أطفال، حيث لديهم 3 آخرين.

