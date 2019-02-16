شرطة أبوظبي تدعم مبادرة «الجري من أبوظبي إلى مكة»

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت شرطة أبوظبي، أخيراً، في مبادرة «جري أبوظبي – مكة المكرمة» التي أطلقها الدكتور خالد جمال السويدي، المدير التنفيذي بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في تحدٍّ غير مسبوق.

وأكد اللواء حماد أحمد الحمادي، مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، اهتمام شرطة أبوظبي بدعم وتشجيع المبادرات المجتمعية لتعزيز ثقة المجتمع بالخدمات التي تقدمها، وترسيخ الصورة الإيجابية في أذهان الجمهور، وتشجيعهم لتبني مثل هذه المبادرات التي تشترك بها الأهداف الشخصية والوطنية وتعكس الصورة الحضارية لأبناء الإمارات.

وكانت دوريات أمنية، والهجانة والخيالة، قد رافقت فريق المبادرة عند انطلاقه من خط البداية، كما شاركت فرقة موسيقى الشرطة التي قدمت مجموعة من معزوفاتها الوطنية والتراثية، بالإضافة إلى ذلك شارك متطوعين من مبادرة «كلنا شرطة».

وكانت مبادرة «جري أبوظبي – مكة المكرمة» انطلقت من مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، مروراً بمنفذ الغويفات إلى الأراضي السعودية، تمهيداً لقطع مسافة 2070 كيلومتراً، يتوقع أن تستغرق 38 يوماً بين الجري والمشي المتواصلين.