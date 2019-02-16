ياني ينثر سحر الموسيقى في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ليلة موسيقية ساحرة، قدمها الموسيقار اليوناني ياني، أول من أمس، في أبوظبي، نشر خلالها عبير الرومانسية على رؤوس جمهوره الذي توافد إلى قاعة دو، للاستمتاع بالمقطوعات الموسيقية الكلاسيكية التي طالما ميزت أسلوب ياني، الذي استهل الحفل بمقطوعة لكل المواسم التي زينت ألبومه «إثنيثتي»، وتلاها بمقطوعته المشهورة «مفاتيح الخيال».

حيث سافر الجمهور من خلالها في رحلة كلاسيكية سحرية. وبلغ الحفل، ذروة الرومانسية، عندما قدم ياني، مقطوعته الجديدة «عندما تتحقق الأحلام» والتي ترى النور أول مرة، ليتلقى ياني عليها تصفيقاً حاراً.

وحول عودته إلى أبوظبي، وحبه للإمارات، قال ياني: «من المدهش أن أتواجد في الإمارات خلال عام التسامح، علينا جميعاً أن نحترم إخواننا البشر، وأن نعيش في تسامح دائم، وأن نقف جنباً إلى جنب. لذا دعوا الموسيقى فعلاً توحدنا في هذه الليلة».

وشهد الحفل تنوعاً بين الموسيقى المعاصرة والكلاسيكية والجاز والسوفت روك.