متاحف الشارقة تمثل الإمارات بمنتدى الدبلوماسية الثقافية الفنية في برلين

المصدر: برلين - وام

تشارك هيئة الشارقة للمتاحف ممثلة عن الإمارات في «منتدى الدبلوماسية الثقافية الفنية» المقام حالياً في العاصمة الألمانية برلين، بحضور ممثلين عن منظمات عالمية وإقليمية وخبراء من مؤسسات أكاديمية وعلمية من مختلف أنحاء العالم.

وجاءت مشاركة هيئة الشارقة للمتاحف في المنتدى، بناءً على دعوة من المعهد الثقافي الدبلوماسي في برلين، لتكون الإمارات، هي الدولة العربية الوحيدة المشاركة في منتدى الدبلوماسية الثقافية الفنية الذي يختتم اليوم.وقدمت منال عطايا، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، عرضاً نقاشياً تفاعلياً بعنوان «الدبلوماسية الثقافية الفنية في دولة الإمارات العربية المتحدة: دور متاحف الشارقة في بناء السلام»، سلطت فيه الضوء على تجربة الشارقة الثقافية والإنسانية ودور المتاحف فيها.

واستعرضت عطايا خلال المنتدى باقة من البرامج التي تنظمها متاحف الشارقة، لتعزيز التنوع الثقافي والسلام من خلال رسالة التفاهم والحوار بين الثقافات والأديان، لاسيما أن الإمارات تأسست على منظومة متكاملة، شعارها القيم النبيلة التي يأتي التسامح في مقدمتها.