وفاة الفنان البحريني إبراهيم بحر عن 62 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

ودعت الساحة الفنية في مملكة البحرين اليوم الجمعة الممثل إبراهيم بحر والذي توفي عن عمر ناهز 62 عاما.

وتدهورت الحالة الصحية للفنان الكبير بسبب مرض في الكلى، وسبق أن أعلنت ابنته منار بحر، أن والدها خضع للعلاج وأجرى عدداً من الفحوصات.

ويعد إبراهيم بحر الشقيق الأكبر للمطرب الشعبي الراحل علي بحر، وهو ممثل ومخرج مسرحي، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982م، وحاصل على دبلوم دراسات عليا في التربية من جامعة القديس يوسف في لبنان.

وشغل الفنان بحر منصب رئيس الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بمركز التقنيات التربوية بوزارة التربية والتعليم، وشارك بالعديد من الأعمال المسرحية كمخرج وممثل وفي أعمال تلفزيونية سواء داخل البحرين أو خارجها.